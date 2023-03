Parlando del suo passato in azzurro, Valon, ex centrocampista svizzero, ha rivelato un retroscena sul suo ex compagno Edinson Cavani ...Parlando del suo passato in azzurro, Valon, ex centrocampista svizzero, ha rivelato un retroscena sul suo ex compagno Edinson Cavani ...

Behrami e il curioso retroscena su Cavani al Napoli: "Mai una volta in orario" Corriere dello Sport

Il Napoli continua a volare sulle ali dell'entusiasmo e delle vittorie, tenendo sempre nel mirino lo Scudetto ( QUI tutte le possibilità sulla vittoria del titolo per gli azzurri). Il club partenopeo ...