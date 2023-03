BBC | effetto Lineker | studi vuoti e programmi “a porte chiuse” Opinionisti boicottano la rete per l’esclusione dell’ex calciatore

(Di domenica 12 marzo 2023) L’addio di Garyalla BBC ha portato a undomino tra i giornalisti dellatv britannica. Nei giorni scorsi si è parlato molto della vicenda che ha interessato il commentatore sportivo e la tv del Regno che non ha tollerato il tweetgiocatore inglese sulla politica migratoria annunciata dal governo conservatore di Rishi Sunak.aveva, tra le altre cose, paragonato la proposta del governo britannico di muovere gli immigrati clandestini in Rwanda alla politica della Germania nazista degli anni ’30. Dopo la sospensione didal programma Match of the Day, tantissimi personaggi di spicco hanno mostrato la loro vicinanza al diretto interessato boicottando le trasmissioni e non presentandosi ino. Perfino la Premier League ha ...

...alcuni video fake messi in rete per denigrare la Tunisia e smascherati in servizi televisivi da... L'paradossale però è che a rimpatriare volontariamente sono coloro che si trovavano in ...... Lineker, dopo un incontro con Tim Davie, direttore generale di, è stato sospeso dalle funzioni ... Con undomino si sono "ammutinati" Alex Scott, Micah Richards, Jermaine Jenas, Jason ...La decisione delladi sospendere Gary Lineker da presentatore di "Match of the Day", il programma più seguito del weekend del football in Inghilterra , ha messo in moto una catena: la ...

Via Wright, Shearer e molti presentatori. Televendite e podcast sostituiscono i programmi di football Non è la Rai. È la Bbc. Ammutinamento del gruppo sport, tutti solidali con Gary Lineker, nessun ca ...Provvedimento preso dopo l'intenzione manifestata da molti atleti di voler dare solidarietà all'ex attaccante, sospeso per le dichiarazioni ...