Bayern Monaco, Salihamidzic spegne le polemiche: «Cancelo sensazionale» (Di domenica 12 marzo 2023) Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato di Joao Cancelo, al centro di numerosi rumors negli ultimi giorni Intervistato da Maximilian Koch, Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha così parlato di Joao Cancelo. LE DICHIARAZIONI – «Cancelo è un giocatore sensazionale. Si è allenato molto bene nell’ultima settimana e ha ritrovato quella voglia. Non c’è quasi nessun altro giocatore in Europa così bravo negli spazi ristretti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Hasan, direttore sportivo del, ha parlato di Joao, al centro di numerosi rumors negli ultimi giorni Intervistato da Maximilian Koch, Hasan, ds del, ha così parlato di Joao. LE DICHIARAZIONI – «è un giocatore. Si è allenato molto bene nell’ultima settimana e ha ritrovato quella voglia. Non c’è quasi nessun altro giocatore in Europa così bravo negli spazi ristretti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bayern Monaco, striscione di insulti contro il ministro Piantedosi - CalcioNews24 : #BayernMonaco, il ds Hasan #Salihamidzic parla così della situazione di Joao #Cancelo - Fla__98 : #Amici22 Voglio paragonare il ragionamento di lorella al calcio: in champions league vanno le migliori squadre d'eu… - GiuseppeCasabl6 : @MarcoFattorini Ma se l'Unione Europea non ha dato alla Georgia neanche lo status di candidato. Che significa quell… - giffonz02 : @biscione_blog @_ElPrincipe22 La narrazione che l'Inter ha una rosa da Bayern Monaco in mano a un incompetente non… -