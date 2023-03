Bayern Monaco | il punto sul rinnovo di Hernandez

(Di domenica 12 marzo 2023) Dopo il brutto infortunio rimediato ai Mondiali, Lucaslavora per tornare in campo. Intanto, illavora per allungare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bayern Monaco, striscione di insulti contro il ministro Piantedosi - EmeraldSword90 : @romeoagresti Ecco che la Samp diventerà il Bayern Monaco - areacinquanta2 : ????Ospite della prossima puntata di AREA 52 - SPECIALE EUROLEGA/EUROCUP: ??ADRIANO VERTEMATI - Assistant Coach Bayer… - Milannews24_com : Mercato #Milan, concorrenza dalla Spagna per l’obiettivo di #Maldini - RobertoSossai : @IMBili8 a questo punto non mi sorprendo se ai gironi di champions del prossimo anno, mi gusterò un gagliardo cremonese - bayern monaco -

... si è rifatta sotto anche la Juventus che si era già mossa qualche mese fa per capire se c'erano margini d'inserimento nonostante anche il forte interesse del. ALL'ESTERO - All'estero ...Commenta per primo In passato lo aveva cercato il Milan , ora Manu Koné piace a tutte le big d'Europa: secondo Téléfoot ,, PSG , Chelsea e Manchester United si contendono il centrocampista, valutato non meno di 45 milioni di euro dal Borussia Monchengladbach .Con due reti subite in sei partite, gli inglesi hanno chiuso il girone con la miglior difesa del torneo insieme al. Il Lipsia invece, dopo aver perso le prime due giornate, ha ...

Bayern Monaco - PSG 2-0, l'analisi tattica della vittoria dei bavaresi in Champions League | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo

Il Bayern Monaco piega 5-3 l'Augsburg, allungando in testa alla classifica di Bundesliga e portandosi così a +2 sui rivali del Borussia Dortmund.Domani pomeriggio il numero uno nerazzurro salirà sul charter che decollerà da Malpensa e starà vicino a un gruppo in difficoltà: si aspetta una prestazione come all'andata e il passaggio ai quarti ch ...