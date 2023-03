(Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) - I mercenari della, che nella guerra in Ucraina combattono al fianco della Russia, rivendicano nuovi successi nelladi, ladel Donbass al centro del conflitto da settimane. Evgeny, numero 1 della, annuncia che i suoi uomini sono a 1,2 km dal centro della. "Siamo a 1200 metri dal centro amministrativo della", le parole diin un video diffuso in queste ore. Nel filmato, viene indicato un edificio da cui si alza una colonna di fumo: "E' il palazzo dell'amministrazione della". Secondo la Cnn, che ha geolocalizzato il video, le parole disarebbero corrette. "Questo è il punto in cui le forze armate ucraine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : siamo entrati nel cuore della battaglia per Bakhmut con la 93° Brigata Meccanizzata qui il racconto di quello che… - nelloscavo : #Ucraina La battaglia per #Bakhmut “Inferno assoluto” Quel che resta del centro urbano può segnare una svolta nel c… - TV7Benevento : Battaglia di Bakhmut, Prigozhin: 'Wagner vicina a cuore città' - - ledicoladelsud : Battaglia di Bakhmut, Prigozhin: “Wagner vicina a cuore città” - silvanhoe : RT @agambella: Continua la sanguinosa battaglia urbana di Bakhmut. Al momento le forze armate ucraine fronteggiano gli assalti dei Wagner r… -

Oggi le forze russe hanno perso più di 500 soldati, tra morti e feriti, nellaper conquistare. Lo ha dichiarato Serhiy Cherevaty, portavoce del raggruppamento orientale delle forze armate dell'Ucraina, citato da Ukrainska Pravda. "Durante i combattimenti, 221 ...Nel campo russo si combatte non solo per la conquista dima anche per chi potrà issare la ...ammaccato - dell'Armata russa che fino a oggi è stata di continuo umiliata sul campo di...Prigozhin ha lanciato la sua provocazione da uno degli edifici più alti di, con il rombo delle esplosioni come sottofondo, in assetto completo da, con tanto di elmetto e giberne. ...

Ucraina-Russia, perché la battaglia di Bakhmut è 'in pausa': cosa succede Adnkronos

In questa edizione: Cutro, salgono a 76 le vittime accertate, Ucraina, continua la battaglia a Bakhmut, Papa: celibato preti prescrizione temporanea, Pd, inizia l'era Schlein, Serie A, il Napoli torna ...A Bakhmut, l'esercito russo non ferma i suoi assalti. Il fondatore del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha affermato che le forze russe si trovano a 1,2 chilometri dal centro ...