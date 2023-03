Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #Ucraina La battaglia per #Bakhmut “Inferno assoluto” Quel che resta del centro urbano può segnare una svolta nel c… - FabioEra3 : RT @agambella: Continua la sanguinosa battaglia urbana di Bakhmut. Al momento le forze armate ucraine fronteggiano gli assalti dei Wagner r… - Corriere : La grande battaglia per Bakhmut continua: esplosioni anche nella notte - nigno11 : RT @agambella: Continua la sanguinosa battaglia urbana di Bakhmut. Al momento le forze armate ucraine fronteggiano gli assalti dei Wagner r… - blackyafghana : RT @La7tv: #tagada 'Sono oltre 200 giorni che i russi cercano di prendere #Bakhmut...', il giudizio di Nona Mikhelidze sulla battaglia per… -

I mercenari della Wagner, che nella guerra in Ucraina combattono al fianco della Russia, rivendicano nuovi successi nelladi, la città del Donbass al centro del conflitto da settimane. Evgeny Prigozhin, numero 1 della Wagner , annuncia che i suoi uomini sono a 1,2 km dal centro della città. "Siamo a ...Oggi le forze russe hanno perso più di 500 soldati, tra morti e feriti, nellaper conquistare. Lo ha dichiarato Serhiy Cherevaty, portavoce del raggruppamento orientale delle forze armate dell'Ucraina, citato da Ukrainska Pravda. "Durante i combattimenti, 221 ...Nel campo russo si combatte non solo per la conquista dima anche per chi potrà issare la ...ammaccato - dell'Armata russa che fino a oggi è stata di continuo umiliata sul campo di...

Battaglia di Bakhmut, Prigozhin: "Wagner vicina a cuore città" Adnkronos

Mykhailo Podolyak: “Bakhmut è un successo strategico, fra due mesi la controffensiva” Il consigliere di Zelensky anticipa le prossime mosse per… Leggi ...(Adnkronos) – I mercenari della Wagner, che nella guerra in Ucraina combattono al fianco della Russia, rivendicano nuovi successi nella battaglia di Bakhmut, la città del Donbass al centro del ...