Battaglia di Bakhmut, Prigozhin: “Wagner vicina a cuore città” (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – I mercenari della Wagner, che nella guerra in Ucraina combattono al fianco della Russia, rivendicano nuovi successi nella Battaglia di Bakhmut, la città del Donbass al centro del conflitto da settimane. Evgeny Prigozhin, numero 1 della Wagner, annuncia che i suoi uomini sono a 1,2 km dal centro della città. “Siamo a 1200 metri dal centro amministrativo della città”, le parole di Prigozhin in un video diffuso in queste ore. Nel filmato, viene indicato un edificio da cui si alza una colonna di fumo: “E’ il palazzo dell’amministrazione della città”. Secondo la Cnn, che ha geolocalizzato il video, le parole di Prigozhin sarebbero corrette. “Questo è il punto in cui le forze armate ucraine ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – I mercenari della, che nella guerra in Ucraina combattono al fianco della Russia, rivendicano nuovi successi nelladi, ladel Donbass al centro del conflitto da settimane. Evgeny, numero 1 della, annuncia che i suoi uomini sono a 1,2 km dal centro della. “Siamo a 1200 metri dal centro amministrativo della”, le parole diin un video diffuso in queste ore. Nel filmato, viene indicato un edificio da cui si alza una colonna di fumo: “E’ il palazzo dell’amministrazione della”. Secondo la Cnn, che ha geolocalizzato il video, le parole disarebbero corrette. “Questo è il punto in cui le forze armate ucraine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : siamo entrati nel cuore della battaglia per Bakhmut con la 93° Brigata Meccanizzata qui il racconto di quello che… - nelloscavo : #Ucraina La battaglia per #Bakhmut “Inferno assoluto” Quel che resta del centro urbano può segnare una svolta nel c… - PaulaDeSimone74 : Bakhmut, la battaglia più imponente della guerra in Ucraina. Gli ultimi sviluppi - Adnkronos : Battaglia di Bakhmut, Prigozhin: 'Wagner vicina a cuore città' . #Adnkronos - vivereitalia : Battaglia di Bakhmut, Prigozhin: 'Wagner vicina a cuore città' -