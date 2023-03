Basket | Serie A | Reggio Emilia vince e torna a sperare | successi anche per Bologna e Sassari

(Di domenica 12 marzo 2023) Si è conclusa la ventunesima giornata del massimo campionato italiano die nel tardo pomeriggio di oggi sono state tre le sfide giocate. Asfida salvezza tra i padroni di casa e Napoli; a Venezia la Reyer ospitava, con i padroni di casa a caccia di punti playoff e, infine, a Scafati arrivava, coi padroni di casa a caccia di punti salvezza e ospiti che volevano consolidare la loro posizione nei playoff. Ecco come è andata. UNAHOTELS– GEVI NAPOLI80-62 Serviva una vittoria per riaprire la caccia alla salvezza percontro una diretta avversaria come Napoli e una vittoria è arrivata. Cinciarini e compagni partono subito bene, mettendo la testa avanti ...

Dominio Virtus Bologna in casa di Venezia nella ventunesima giornata dellaA1 2022/2023 di. Le Vu Nere, avanti dall'inizio alla fine della sfida, si sono imposte 68 - 83 conquistando due punti che gli permettono di agganciare la prima posizione in classifica a ...Nel finale di quarto, la Danyriesce a rimettere ordine nel proprio attacco e a chiudere in ... Proprio in questo frangente, unadi fischi innervosisce visibilmente i senesi che sembrano ...65 - 60 nel match tra VanoliCremona e Tramec Cento , partita valida per la finale di Coppa Italia diA2 di2023. Grande vittoria dunque per Cremona, all'E - Work Arena di Busto Arsizio, che permette ai lombardi di vincere la competizione nazionale. La partita non è mai stata in ...

Si è disputata oggi la ventiquattresima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket, turno che era stato anticipato a metà febbraio dalla sfida vinta da Schio contro Brescia. Oggi in ...Dopo la vittoria di Varese nell’anticipo del sabato contro Pesaro, la ventunesima giornata della Serie A di basket si è aperta oggi con il netto successo esterno dell’Olimpia Milano sul campo di Brind ...