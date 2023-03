Basket: Nba, i risultati delle partite (Di domenica 12 marzo 2023) New York, 12 mar. -(Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Los Angeles Clippers-New York Knicks 106-95; Charlotte Hornets-Utah Jazz 111-119; Detroit Pistons-Indiana Pacers 115-121; Orlando Magic-Miami Heat 126-114 (dts); Atlanta Hawks-Boston Celtics 125-134; Houston Rockets-Chicago Bulls 111-119; Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks 112-108; New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 96-110; Phoenix Suns-Sacramento Kings 119-128; Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 125-116 (dts). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) New York, 12 mar. -(Adnkronos) - Idella regular season Nba: Los Angeles Clippers-New York Knicks 106-95; Charlotte Hornets-Utah Jazz 111-119; Detroit Pistons-Indiana Pacers 115-121; Orlando Magic-Miami Heat 126-114 (dts); Atlanta Hawks-Boston Celtics 125-134; Houston Rockets-Chicago Bulls 111-119; Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks 112-108; New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 96-110; Phoenix Suns-Sacramento Kings 119-128; Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 125-116 (dts).

