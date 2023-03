Basket: la Nba come il tennis, arriva occhio di falco dalla stagione 2023-2024 (Di domenica 12 marzo 2023) New York, 12 mar. - (Adnkronos) - Hawk-Eye Innovations ha firmato una partnership con la Nba che cambierà dalla prossima stagione 2023-2024 nel modo in cui verranno tracciate, seguite e registrate le azioni: una tecnologia che permette di catturare la pozione dei giocatori e il movimento del pallone in ogni istante in tre dimensioni. L'utilizzo di questa strumentazione da parte della lega arriva dopo che altri sport che hanno già messo a disposizione della classe arbitrale questi strumenti, come nel tennis o come ai mondiali di calcio del 2022 con l'introduzione del fuorigioco semiautomatico. Una raccolta dati che sostituirà quello che viene messo a disposizione da Second Spectrum, che ha una definizione puntuale della loro posizione: con questa nuova ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) New York, 12 mar. - (Adnkronos) - Hawk-Eye Innovations ha firmato una partnership con la Nba che cambieràprossimanel modo in cui verranno tracciate, seguite e registrate le azioni: una tecnologia che permette di catturare la pozione dei giocatori e il movimento del pallone in ogni istante in tre dimensioni. L'utilizzo di questa strumentazione da parte della legadopo che altri sport che hanno già messo a disposizione della classe arbitrale questi strumenti,nelai mondiali di calcio del 2022 con l'introduzione del fuorigioco semiautomatico. Una raccolta dati che sostituirà quello che viene messo a disposizione da Second Spectrum, che ha una definizione puntuale della loro posizione: con questa nuova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vatfrancesco : @paulpogba Michael Jordan ha cambiato per sempre la storia del basket ma non era solo talento: Una mente fuori dal… - AlexMao16082216 : @CampiMinati Sig.Campi, sinceramente le consiglio almeno una settimana di Time out,sul caso 'Prisma'! Molta confusi… - TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite - - vw_dave : RT @CorSport: ?? Lebron #James: clamorosa accusa di doping! ?? Arriva la risposta della stella NBA ?? Avete sentito? - CatelliRossella : Basket, Nba: Jokic da 37 punti non basta, Denver sconfitto - Basket - ANSA -