Basket femminile, Serie A1: Crema e San Martino di Lupari, sfida a distanza per i playoff. Bologna vince e va in testa (Di domenica 12 marzo 2023) Si è disputata oggi la ventiquattresima giornata del massimo campionato italiano femminile di Basket, turno che era stato anticipato a metà febbraio dalla sfida vinta da Schio contro Brescia. Oggi in campo un paio di partite fondamentali sia in chiave corsa playoff sia in chiave playout. Vediamo come è andata. A Ragusa netta affermazione di Lucca, con le toscane che con un secondo quarto quasi perfetto ribaltano il 20-13 dei primi dieci minuti e vanno al riposo avanti di 8 punti. Nel terzo quarto le toscane continuano ad allungare chiudendo il periodo sul +19 e a quel punto devono semplicemente controllare gli ultimi 10 minuti per imporsi 78-87, nonostante il tentativo di rimonta di Ragusa. Lotta punto a punto a Crema, dove arrivava Sassari. Per le lombarde l’obbligo di vincere per ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Si è disputata oggi la ventiquattresima giornata del massimo campionato italianodi, turno che era stato anticipato a metà febbraio dallavinta da Schio contro Brescia. Oggi in campo un paio di partite fondamentali sia in chiave corsasia in chiave playout. Vediamo come è andata. A Ragusa netta affermazione di Lucca, con le toscane che con un secondo quarto quasi perfetto ribaltano il 20-13 dei primi dieci minuti e vanno al riposo avanti di 8 punti. Nel terzo quarto le toscane continuano ad allungare chiudendo il periodo sul +19 e a quel punto devono semplicemente controllare gli ultimi 10 minuti per imporsi 78-87, nonostante il tentativo di rimonta di Ragusa. Lotta punto a punto a, dove arrivava Sassari. Per le lombarde l’obbligo dire per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... karda70 : #Basketfemminile ?? #SerieA1, la @REYER1872 #Venezia conquista la vittoria sul campo della @LibertasMon #Moncalieri… - ttv_it_ : Basket, A2 femminile: Umbertide perde in Sardegna - fabriziobiuzzi : Pomeriggio sportivo che prosegue con la partita di basket femminile Use Rosa Scotti - Alma Basket Patti… - siciliabasket : Gonzaga Palermo Basket comunica ufficialmente di aver aggregato alla prima squadra, in vista dei playoff di Serie B… - lecco_notizie : Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women sconfitta, furente coach Canali -