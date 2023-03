Basket, Coppa Italia Serie A2 2022/2023: la finale sarà Cremona-Cento (Di domenica 12 marzo 2023) È Cremona la prima finalista della Coppa Italia Serie A2: questo il verdetto della prima gara disputatasi in queste Final Four che serviranno a determinare il primo trofeo stagionale a livello Serie A2. 68-61 il punteggio con cui i lombardi hanno battuto la strenua resistenza di Torino, compagine mai datasi per morta e autrice di una buona prestazione, sebbene non sia stato abbastanza per fermare la corsa di Cremona. A raggiungere i lombardi in finale è stata Cento, con il team romagnolo che si è imposto a sorpresa sugli organizzatori Cantù al termine di una partita interpretata quasi alla perfezione. 84-77 lo score conclusivo di questo match, con Cento che è stata bravissima a scappar via all’inizio di tutti i quarti, lasciando a ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Èla prima finalista dellaA2: questo il verdetto della prima gara disputatasi in queste Final Four che serviranno a determinare il primo trofeo stagionale a livelloA2. 68-61 il punteggio con cui i lombardi hanno battuto la strenua resistenza di Torino, compagine mai datasi per morta e autrice di una buona prestazione, sebbene non sia stato abbastanza per fermare la corsa di. A raggiungere i lombardi inè stata, con il team romagnolo che si è imposto a sorpresa sugli organizzatori Cantù al termine di una partita interpretata quasi alla perfezione. 84-77 lo score conclusivo di questo match, conche è stata bravissima a scappar via all’inizio di tutti i quarti, lasciando a ...

