Baseball | World Classic | gli azzurri battono 7-1 l' Olanda a volano ai quarti contro il Giappone

(Di domenica 12 marzo 2023) Taichung, 12 mar. - (Adnkronos) - Italia-è la grandea deleuropeo, la sfida tra le due nazionali con il palmares più ricco nel batti e corri del vecchio continente. Al Taichung Intercontinental Stadium a Taiwan, va in scena uno dei capitoli più importanti di questa rivalità, una partita sul palcoscenico più importante, quello del, in cui glierano obbligati a vincere con un buon margine e senza subire più di quattro puntigli arancioni, che venivano da dueposti consecutivi nelle ultime due edizioni del torneo. Glice l'hanno fatta, vincendo 7-1 e qualificandosi per idi finale, dove affronteranno il ...

L'Italia cede 2 - 0 contro Panama nella sfida andata in scena all'alba italiana in quel di Taiwan e si trova ad un passo dall'eliminazione nelClassic 2023. Partita in cui, come si evince dal punteggio - la squadra allenata da Mike Piazza ha fatto una fatica tremenda a mettere punti sul tabellone. Match che si sblocca al ...La più importante rivalità deleuropeo sarà decisiva per il cammino dell'Italia, ma potrebbe non dipendere più tutto dagli azzurri di Mike Piazza Nell'altro impegno della mattinata italiana, ...

L’Italia affronterà il Giappone nei quarti di finale del World Baseball Classic. L’appuntamento è per giovedì 16 marzo (ore 11.00 italiane), quando gli azzurri scenderanno in campo a Tokyo per fronteg ...L’Italia si qualifica per i quarti di finale del World Baseball Classic 2023, superando per la seconda volta in cinque edizioni la prima fase del torneo. A decidere l’approdo degli azzurri a Tokyo è l ...