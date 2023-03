Barzaghi | «Volontà di continuare con Inzaghi | club compatto»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 marzo 2023) Simoneè stato oggetto di riflessioni in ambiente Inter, ma non per quanto riguarda la dirigenza. Matteoha dato aggiornamenti su Sky Sport da Appiano Gentile. SICURO – Il posto di Simoneè al sicuro? Matteorisponde al quesito: «L’Inter è incomprensibile, riesce a fare partite super battendo Barcellona o Napoli, poi spreca punti con squadre più piccole. Riescono a fare le cose difficili, si complicano invece quelle più semplici. Da ciò che filtra non c’è alcuna riflessione per Oporto,non è in dubbio. Ilsi vuole compattare in vista dell’impegno, è prevedibile visto che c’è una partita così importante. L’analisi che va fatta è della complessità. L’Inter ha fatto buone cose nell’arco della stagione, come la vittoria della Supercoppa ...