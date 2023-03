Barcone in arrivo dalla Libia si ribalta con 47 migranti a bordo. Alarm phone accusa l’Italia che avrebbe ritardato i soccorsi (Di domenica 12 marzo 2023) Il Barcone a largo della Libia con a bordo 47 migranti si è ribaltato. A segnalare quella che rischia di essere una nuova tragedia per l’Italia è Alarm phone. Nel tweet in cui il centralino dei migranti annuncia il ribaltamento si legge anche che “le autorità italiane hanno ritardato consapevolmente i soccorsi e hanno lasciati morire” i migranti. Accuse che fanno seguito a quelle di Mediterranea che ieri aveva detto che “le autorità Italiane da ieri avevano dato istruzioni alle navi mercantili presenti in zona, assumendo coordinamento #Sar. Ma i mercantili si sono limitati a osservare per 24 ore”. I soccorsi ai superstiti del Barcone I ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 marzo 2023) Ila largo dellacon a47si èto. A segnalare quella che rischia di essere una nuova tragedia per. Nel tweet in cui il centralino deiannuncia ilmento si legge anche che “le autorità italiane hannoconsapevolmente ie hanno lasciati morire” i. Accuse che fanno seguito a quelle di Mediterranea che ieri aveva detto che “le autorità Italiane da ieri avevano dato istruzioni alle navi mercantili presenti in zona, assumendo coordinamento #Sar. Ma i mercantili si sono limitati a osservare per 24 ore”. Iai superstiti delI ...

