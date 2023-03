Barcone di migranti si rovescia al largo della Libia, Alarm Phone: “Diversi morti, l’Italia ha ritardato i soccorsi” (Di domenica 12 marzo 2023) Barcone di migranti si rovescia: “l’Italia ha ritardato i soccorsi” Vi sarebbero Diversi morti tra le 47 persone a bordo di un Barcone di migranti che si sarebbe rovesciato al largo della Libia nella mattinata di domenica 12 marzo. Secondo Alarm Phone, che aveva già lanciato l’allarme nella notte tra sabato e domenica, l’Italia avrebbe “deliberatamente” ritardato i soccorsi. “Siamo scioccate. Secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate. Dalle h 2.28, dell’11 marzo, le autorità erano informate dell’urgenza e della situazione ... Leggi su tpi (Di domenica 12 marzo 2023)disi: “ha” Vi sarebberotra le 47 persone a bordo di undiche si sarebbeto alnella mattinata di domenica 12 marzo. Secondo, che aveva già lanciato l’allarme nella notte tra sabato e domenica,avrebbe “deliberatamente”. “Siamo scioccate. Secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate. Dalle h 2.28, dell’11 marzo, le autorità erano informate dell’urgenza esituazione ...

