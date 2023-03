Barcone con 47 migranti alla deriva, nella notte nuovo allarme dalle Ong: «Persi i contatti» (Di domenica 12 marzo 2023) Secondo Sea Watch le autorità italiane hanno chiesto l’intervento della Guardia costiera libica, ma ancora in serata i soccorsi non erano arrivati Leggi su corriere (Di domenica 12 marzo 2023) Secondo Sea Watch le autorità italiane hanno chiesto l’intervento della Guardia costiera libica, ma ancora in serata i soccorsi non erano arrivati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : S.O.S. da un barcone con 47 migranti alla deriva dalla Libia: “Le onde sono spaventose”, ma Roma chiama la guardia… - ciropellegrino : Fatelo il Consiglio dei ministri a #Cutro Ma andateci con un barcone in un giorno di tempesta. Così magari capite. #Meloni #4marzo - vaticannews_it : Via Crucis a #Cutro, in migliaia a pregare per i migranti morti in mare Circa 5mila persone sulla spiaggia del… - FrankiePibbs : RT @ollenotnasilus: @PBerizzi La colpa di chi si avventura in mare con un barcone e annega, è sempre di Salvini e Meloni, sei un ammasso… - mariamasi14 : @ChrisRicchiuti Salvini non ha riferito in parlamento. Salvini ha giocato con lo smartphone durante la conferenza… -