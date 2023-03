Barbara D’Urso, paura in scena: “Non sapevo se scappare” (Di domenica 12 marzo 2023) “Stasera sul palco un momento shock”, ha scritto Barbara D’Urso per introdurre la sua ultima storia di Instagram. Un breve video girato alle due di notte, subito dopo essere stata in scena al Teatro Verdi di Montecatini con la commedia Taxi a Due Piazze, che sta riscuotendo un grandissimo successo. Tutto stava filando liscio (come sempre), se non fosse per un episodio che ha spaventato la conduttrice e i tutti presenti ma che, per fortuna, ha avuto un lieto fine. Barbara D’Urso, paura in scena a Montecatini Dopo le acclamate tappe dello spettacolo Taxi a Due Piazze, che l’hanno vista protagonista al Teatro Nazionale di Milano, la D’Urso si è spostata a Montecatini. Il calore del pubblico è stato il medesimo e Barbarella non perde occasione per ribadire ... Leggi su dilei (Di domenica 12 marzo 2023) “Stasera sul palco un momento shock”, ha scrittoper introdurre la sua ultima storia di Instagram. Un breve video girato alle due di notte, subito dopo essere stata inal Teatro Verdi di Montecatini con la commedia Taxi a Due Piazze, che sta riscuotendo un grandissimo successo. Tutto stava filando liscio (come sempre), se non fosse per un episodio che ha spaventato la conduttrice e i tutti presenti ma che, per fortuna, ha avuto un lieto fine.ina Montecatini Dopo le acclamate tappe dello spettacolo Taxi a Due Piazze, che l’hanno vista protagonista al Teatro Nazionale di Milano, lasi è spostata a Montecatini. Il calore del pubblico è stato il medesimo e Barbarella non perde occasione per ribadire ...

Chi sono gli ex di Paola Caruso - In un'ospitata da Barbara d'Urso la Caruso aveva dichiarato su Merlo : "Penso che Moreno sia la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino" . I fatti non le hanno dato ...