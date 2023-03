Barbara d’Urso, imprevisto in scena durante lo spettacolo: l’accaduto (Di domenica 12 marzo 2023) durante lo spettacolo a Montecatini Terme imprevisto per Barbara d'Urso, che rivela cosa è accaduto sui social L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 marzo 2023)loa Montecatini Termeperd'Urso, che rivela cosa è accaduto sui social L'articolo proviene da Novella 2000.

Barbara D'urso, momento shock a teatro, scatta l'allarme: 'Devo scappare' Un momento shock durante lo spettacolo di Barbara D'urso Taxi a due piazze: è scattato l'allarme antincendio. La conduttrice Barbara d'Urso è tornata sul palcoscenico per recitare nella commedia ' Taxi a due piazze ' accanto a Franco Oppini . ... Barbara D'Urso, "devo scappare": momenti di paura in teatro Momenti di paura per Barbara d'Urso durante l'ultima tappa del suo tour teatrale con T axi a due piazze. Nel corso dello spettacolo a Montecatini Terme, all'interno del Teatro Verdi è scattato l'allarme anti incendio. La ... pillole di gossip - barbara d'urso choc, ilary e bastian; berrettini e melissa satta, eros e giulia Ivan Rota per Dagospia barbara d urso Rivoluzione nella giuria di Amici che parte il 17 marzo: cassati Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, entrano Cristiano Malgioglio, Michele Bravi, e Giuseppe Giofrè che ha ... Un momento shock durante lo spettacolo diTaxi a due piazze: è scattato l'allarme antincendio. La conduttriceè tornata sul palcoscenico per recitare nella commedia ' Taxi a due piazze ' accanto a Franco Oppini . ...Momenti di paura perdurante l'ultima tappa del suo tour teatrale con T axi a due piazze. Nel corso dello spettacolo a Montecatini Terme, all'interno del Teatro Verdi è scattato l'allarme anti incendio. La ...Ivan Rota per DagospiaRivoluzione nella giuria di Amici che parte il 17 marzo: cassati Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, entrano Cristiano Malgioglio, Michele Bravi, e Giuseppe Giofrè che ha ... Attimi di paura per Barbara D’Urso: imprevisto per la conduttrice a teatro ILSIPONTINO.NET