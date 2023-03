Bando endotermiche - DallUe una possibile apertura sugli e-fuel (Di domenica 12 marzo 2023) L'Unione europea avrebbe aperto per a deroga sugli e-fuel al fine di sbloccare lo stallo sul voto finale dello stop alle auto endotermiche dal 2035: lo riporta Automotive News Europe citando fonti a Bruxelles. Secondo la ricostruzione, l'Ue avrebbe avanzato una proposta che mette sul piatto una modifica dei regolamenti in modo da consentire la vendita di auto nuove che utilizzano i carburanti sintetici, allo scopo di sbloccare il via libera definitivo del testo approvato dal Parlamento europeo sul Bando alla vendita di auto a benzina e a gasolio. Un passaggio, quest'ultimo, che sembrava una semplice formalità, finch l'Italia, che ha formalizzato l'intenzione di votare contro il provvedimento in seno al Coreper, e la Germania, che per voce del ministro dei Trasporti, Volker Wissing, ha espresso perplessità, hanno ... Leggi su quattroruote (Di domenica 12 marzo 2023) L'Unione europea avrebbe aperto per a derogae-al fine di sbloccare lo stallo sul voto finale dello stop alle autodal 2035: lo riporta Automotive News Europe citando fonti a Bruxelles. Secondo la ricostruzione, l'Ue avrebbe avanzato una proposta che mette sul piatto una modifica dei regolamenti in modo da consentire la vendita di auto nuove che utilizzano i carburanti sintetici, allo scopo di sbloccare il via libera definitivo del testo approvato dal Parlamento europeo sulalla vendita di auto a benzina e a gasolio. Un passaggio, quest'ultimo, che sembrava una semplice formalità, finch l'Italia, che ha formalizzato l'intenzione di votare contro il provvedimento in seno al Coreper, e la Germania, che per voce del ministro dei Trasporti, Volker Wissing, ha espresso perplessità, hanno ...

