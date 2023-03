Bakhmut, uno stallo di sangue Prigozhin: "Guiderò l'Ucraina" (Di domenica 12 marzo 2023) La città è spaccata in due. Guerra di parole, il boss Wagner attacca Zelensky. Che vuole chiamare "Moscovia" la Russia Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 marzo 2023) La città è spaccata in due. Guerra di parole, il boss Wagner attacca Zelensky. Che vuole chiamare "Moscovia" la Russia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Bakhmut, l’evacuazione di un soldato ucraino ferito in uno scenario apocalittico. #Ukraine - JAMESDOUGLASBE2 : @ipas38 @TheStudyofWar Poi divisioni su divisioni ??.uno che non capisce che in un assedio chi ha perdite enormi è c… - infoitestero : Bakhmut, uno stallo di sangue Prigozhin: 'Guiderò l'Ucraina' - willy30771224 : RT @ANNACippiu: Uno dei combattenti del PMC 'Wagner' durante una pausa tra le battaglie ad Artyomovsk (Bakhmut) suona al pianoforte la canz… - iamAleksunder : RT @MarcoFattorini: #Bakhmut, l’evacuazione di un soldato ucraino ferito in uno scenario apocalittico. #Ukraine -