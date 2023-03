Baby gang prende a calci e pugni un ragazzino, che finisce in ospedale con tutti i denti rotti (Di domenica 12 marzo 2023) E' stato picchiato da una banda di almeno 8 ragazzini, tutti minorenni , che gli hanno rotto tutti i denti, mandandolo in ospedale . Una vicenda di violenza giovanile, raccontata da Il Resto del ... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023) E' stato picchiato da una banda di almeno 8 ragazzini,minorenni , che gli hanno rotto, mandandolo in. Una vicenda di violenza giovanile, raccontata da Il Resto del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il pestaggio era stato presentato come l’ennesimo episodio d’intolleranza a Roma. In realtà l’odio etnico non c’ent… - fanpage : Aggredito e picchiato dal branco per ben due volte nell’arco della stessa giornata finendo infine in ospedale con t… - SkyTG24 : Bologna, 16enne picchiato da baby gang finisce in ospedale con denti rotti - luiteo1 : RT @ImolaOggi: I frutti marci dei 'valori della UE' ??Bologna; 16enne pestato da baby gang multietnica: in ospedale con i denti rotti https… - Sgiardule : RT @fratotolo2: Allarme razzismo? No, emergenza baby gang rom -