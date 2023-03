B-52 ai confini della Russia: cosa svela il viaggio del bombardiere Usa (Di domenica 12 marzo 2023) Un B-52 americano arriva a 125 km da San Pietroburgo. Si parla di messaggio Usa alla Russia, ma fonti critiche del Cremlino smentiscono: Mosca sapeva del sorvolo compiuto in combinato coi caccia polacchi Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 marzo 2023) Un B-52 americano arriva a 125 km da San Pietroburgo. Si parla di messaggio Usa alla, ma fonti critiche del Cremlino smentiscono: Mosca sapeva del sorvolo compiuto in combinato coi caccia polacchi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Quelli come Canfora, che continuano a dire la NATO è stata 'portata' sotto il naso della Russia, NATO che non ha ma… - nelloscavo : Questa la mappa della guerra in tempo reale. Si svolge tutto nei confini #Ucraina. Non ci sono invasioni #Ucrania i… - Erprodigio : RT @HSkelsen: Quelli come Canfora, che continuano a dire la NATO è stata 'portata' sotto il naso della Russia, NATO che non ha mai attaccat… - elect86 : @My_Salute O non le sono chiari i confini della Russia o il significato del termine 'sorvolare' - VeraEsincera : RT @HSkelsen: Quelli come Canfora, che continuano a dire la NATO è stata 'portata' sotto il naso della Russia, NATO che non ha mai attaccat… -