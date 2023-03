Az Alkmaar-Lazio | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 12 marzo 2023) Giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21, si giocherà Az, match valido per gli ottavi di ritorno di Conference League 2022/2023. All’andata si imposero gli olandesi per 2-1. AZ: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti sono reduci da cinque risultati utili consecutivi con in mezzo la vittoria sul campo della capolista Napoli. Attualmente sono al terzo posto con 49 punti e, dunque, in piena corsa per un posto in Champions. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio a reti bianche di Bologna. Gli olandesi sono secondi in classifica a soli due punti dalla capolista Feyeenord. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria casalinga di misura sul Groningen. Ora testa alla Conference Leaguecercheranno di far valere il vantaggio maturato all’andata. LE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ??? Pronti per #LazioAZ? ??? C’è una promozione dedicata agli abbonati ?? - OfficialSSLazio : ??? Curva Nord e Distinti da €10 Acquista fino a quattro biglietti per #LazioAZ ?? - sportli26181512 : Maresca fa fuori #Vecino per il #derby: Lazio furiosa: All’andata toccò a Milinkovic, ora fuori l’uruguaiano: gioch… - matteoischiboni : RT @laziopress: UECL | Lazio-AZ Alkmaar, Tare: “A fine stagione faremo delle scelte sul vice Immobile, ma all’inizio…” - fabriziosilvest : RT @1962Greco: Bologna, Alkmaar e derby sono tre tappe fondamentali di questa stagione. Tre sfide da affrontare sapendo di non poter sbagli… -

Poi il palo clamoroso di Ferguson (fortunata) e la conclusione di Barrow respinta da Provedel,... Ora giovedì il ritorno contro l'Azper provare a proseguire il cammino in Conference prima ...Lainvece, con il passare dei minuti, si abbassa troppo e non riesce a rendersi mai ... forse per colpa dell'impegno in Conference League che l'ha vista perdere con l'AZ. A metà ripresa i ...Lainvece, con il passare dei minuti, si abbassa troppo e non riesce a rendersi mai ... forse per colpa dell'impegno in Conference League che l'ha vista perdere con l'AZ. A metà ripresa i ...

AZ Alkmaar - Lazio, dove vedere il match in Tv e streaming La Lazio Siamo Noi

Sottotono. As Roma 07/03/2023 - Conference League / Lazio-Az Alkmaar / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Sergej Milinkovic Savic As Roma 07/03/2023 - Conference League / Lazio-Az Alkmaar ...Non riesce ad andare oltre il punto la Lazio contro il Bologna. I biancocelesti, dopo lo 0-0 del Renato Dall'Ara, dovranno volare in direzione di Alkmaar per affrontare la sfida di ritorno ...