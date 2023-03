(Di domenica 12 marzo 2023)dai: lacomminata a un conducente può essere annullata? Ecco i chiarimenti del Giudice di Pace. Glisono un incubo per gli automobilisti. Questo perché i dispositivi che rilevano la velocità hanno la possibilità di scattare una foto attestante il superamento del limite e spedire laa casa. Negli ultimi anni glisono diventanti dei veri e propri strumenti per rimpinguare le casse dei Comuni. Lache viene comminata ad un conducente da unda alcuniè valida? Ecco i chiarimenti del Giudice di Pace.: il caso accaduto ad ...

Velocità oltre il limite. L'lo rileva. Gli arriva una multa da 558 euro più patente sospesa e decurtazione di sei punti. Ma lui contesta e il giudice gli dà ragione.Vista questa prova, il Giudice di Pace ha stabilito che, sebbene fosse stata predisposta la segnaletica di preavviso, il fatto che l'fossedai camion ha reso illegittima la multa.L'mimetizzato,, in queste circostanze. I pannelli solari di Danimarca e Svezia, infine l'arrivo in Norvegia, il Paese principe dell'elettrico. L'ottanta per cento delle nuove ...

Il Giudice di Pace di Frosinone ha annullato la multa comminata a un conducente da un autovelox nascosto da alcuni camion parcheggiati ...