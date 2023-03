(Di domenica 12 marzo 2023)l'ideale di perfezione. La figlia di Michelle Hunziker, ancora una volta, ha utilizzato icome vetrina per mostrare le sue imperfezioni legate ai problemi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Aurora Ramazzotti, la battaglia contro l'acne: sui social le foto prima e dopo il percorso di cura (durato tre anni) - RebeccaMazzante : Stanotte ho sognato che canticchiavo le canzoni di Eros Ramazzotti con Aurora Ramazzotti e le dicevo che volevo and… - ALE_FOXES : Da quanti anni è incinta Aurora Ramazzotti? - GlobeStylesMag : Morellato Aurora Ramazzotti: la nuova campagna primavera estate 2023, lo spot - jovinco82 : RT @VittoArme: Non pensavo che Aurora Ramazzotti recitasse in Mare Fuori -

contro l'ideale di perfezione. La figlia di Michelle Hunziker , ancora una volta, ha utilizzato i social come vetrina per mostrare le sue imperfezioni legate ai problemi della pelle (...ha postato sul proprio profilo Instagram una storia esilarante. Nel video si vede una foca dalle dimensioni davvero grandi e l' influencer ha scritto: 'In questi ultimi giorni mi ...e il filtro di TikTok, il video fa discutere i fan: 'Basta con la bellezza artificiale' Chiara Ferragni: 'Sanremo È stata durissima. Un periodo di sconforto, ho pianto tanto' Il ...

Aurora Ramazzotti, la battaglia contro l'acne: sui social le foto prima e dopo il percorso di cura (durato tre leggo.it

Aurora Ramazzotti contro l'ideale di perfezione. La figlia di Michelle Hunziker, ancora una volta, ha utilizzato i social come vetrina per mostrare le sue imperfezioni legate ai problemi della pelle ...Aurora Ramazzotti ha postato sul proprio profilo Instagram una storia esilarante. Nel video si vede una foca dalle dimensioni davvero grandi e l'influencer ha scritto: «In ...