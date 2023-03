Atp Indian Wells | Sinner avanza al terzo turno Musetti ancora ko

(Di domenica 12 marzo 2023) Atp, dopo l’eliminazione di Berrettini hanno debuttato Jannike Lorenzo. Ecco come è andata Sta entrando pian piano nel vivo l’Atp di, il primo Masters Mille della stagione in corso in California. Con la conclusione dei match di secondonella parte alta, il tabellone si è allineato completamente aldove ritroveremo Jannik. Jannik(grantennistoscana.it)L’azzurro, tornato in campo a quasi un mese di distanza dalla finale di Rotterdam persa con Medvedev, si è imposto 6-3; 7-6 sul veterano Richard Gasquet. Vittoria tutto sommato agevole per Jannik che ha rimontato uno svantaggio di 0-2 nel primo set. Nel secondo parziale, la successione dei servizi è durata ...

Martinez 7 - 6(5) 6 - 4 Felix Auger - Aliassime si qualifica per i sedicesimi di finale del BPN Paribas Open diWells , superando in due set Pedro Martinez , lo spagnolo che dopo il successo ...Jannik Sinner La partecipazione al Master 1000 diWells non era così scontata, visto il ritiro dall'250 di Marsiglia a causa della febbre. Un aspetto che Jannik Sinner ci ha tenuto a rimarcare in conferenza stampa dopo l'esordio negli ...... passando per Stoccarda, Wimbledon e New York, culminò con leFinals e lo status da top10. La ... come ha sostenuto ieri dopo la sconfitta con Taro Daniel aWells, un bel po' annaspando tra ...

ATP Indian Wells: il derby è di Taylor Fritz, ma Shelton è una realtà Ubitennis

Los Angeles, 12 mar. - (Adnkronos) – Lorenzo Musetti esce di scena al 2° turno del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 8.800.000 dollari) in California. Il toscano, numero 21 ...Lorenzo Musetti ha visto la sua esperienza ad Indian Wells concludersi immediatamente con Adrian Mannarino. Un’altra sconfitta per lui, la quarta consecutiva in questo 2023 in cui, oltre alla United C ...