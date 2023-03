ATP Indian Wells 2023, Lorenzo Musetti: “Ora le cose vanno così, rifarei tutto. Mi manca un po’ di c…!” (Di domenica 12 marzo 2023) Lorenzo Musetti ha visto la sua esperienza ad Indian Wells concludersi immediatamente con Adrian Mannarino. Un’altra sconfitta per lui, la quarta consecutiva in questo 2023 in cui, oltre alla United Cup, si è portato a casa solo un successo al debutto a Buenos Aires con Pedro Cachin. Ma l’azzurro non si dimostra preoccupato. Il ragazzo di Carrara è stato intervistato ai microfoni di Ubitennis al termine del match con il transalpino: “È un periodo in cui le cose vanno così. Bisogna essere pazienti per aspettare che la ruota giri e torni a spirare il vento giusto“. Un Musetti dunque piuttosto fatalista, al termine della sfida di stanotte. L’azzurro non cerca poi delle giustificazioni tecniche per il brutto momento che sta vivendo: “Mi ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023)ha visto la sua esperienza adconcludersi immediatamente con Adrian Mannarino. Un’altra sconfitta per lui, la quarta consecutiva in questoin cui, oltre alla United Cup, si è portato a casa solo un successo al debutto a Buenos Aires con Pedro Cachin. Ma l’azzurro non si dimostra preoccupato. Il ragazzo di Carrara è stato intervistato ai microfoni di Ubitennis al termine del match con il transalpino: “È un periodo in cui le. Bisogna essere pazienti per aspettare che la ruota giri e torni a spirare il vento giusto“. Undunque piuttosto fatalista, al termine della sfida di stanotte. L’azzurro non cerca poi delle giustificazioni tecniche per il brutto momento che sta vivendo: “Mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP Indian Wells, Jannik Sinner al terzo turno Battuto il francese Gasquet 6-3, 7-6 #SkySport - OA_Sport : ATP Indian Wells 2023, Lorenzo Musetti: “Ora le cose vanno così, rifarei tutto. Mi manca un po’ di c…!” - - musettina : RT @Gazzetta_it: Musetti out con Mannarino: niente derby con Sinner #IndianWells - Gazzetta_it : Musetti out con Mannarino: niente derby con Sinner #IndianWells -