ATP Indian Wells 2023, Lorenzo Musetti in crisi: lunga striscia negativa, salta il derby con Sinner (Di domenica 12 marzo 2023) Non accenna a terminare il bruttissimo momento di Lorenzo Musetti. Arriva un’altra eliminazione precoce al torneo di Indian Wells per mano di Adrian Mannarino: un’altra prova un po’ troppo nervosa per il ragazzo di Carrara, che aveva anche cominciato bene la sfida con il break immediato per poi subire il ritorno del suo avversario che ha avuto nettamente la meglio. L’azzurro non ha saputo sfruttare le occasioni a sua disposizione: sono state dodici le palle break avute a disposizione, ma concretizzandone soltanto due. Una percentuale di conversione davvero troppo bassa per un giocatore che, a sua detta, ambisce all’ingresso nella top 10. Ma questo inizio 2023 ha evidenziato come sia ancora in un periodo alquanto complicato, mentalmente più che tecnicamente. Anche perché, sotto il profilo del gioco, si ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Non accenna a terminare il bruttissimo momento di. Arriva un’altra eliminazione precoce al torneo diper mano di Adrian Mannarino: un’altra prova un po’ troppo nervosa per il ragazzo di Carrara, che aveva anche cominciato bene la sfida con il break immediato per poi subire il ritorno del suo avversario che ha avuto nettamente la meglio. L’azzurro non ha saputo sfruttare le occasioni a sua disposizione: sono state dodici le palle break avute a disposizione, ma concretizzandone soltanto due. Una percentuale di conversione davvero troppo bassa per un giocatore che, a sua detta, ambisce all’ingresso nella top 10. Ma questo inizioha evidenziato come sia ancora in un periodo alquanto complicato, mentalmente più che tecnicamente. Anche perché, sotto il profilo del gioco, si ...

