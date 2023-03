ATP Indian Wells 2023 | Lorenzo Musetti in crisi di risultati | Mannarino vince in due set e niente derby contro Sinner

(Di domenica 12 marzo 2023) Non arrivano buone notizie da, in California, per il tennis italiano., purtroppo, dà seguìto al periodo di grande difficoltà che lo riguarda ed esce di scena al secondo turno: l’azzurro (n.21 del mondo) è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-4 dal francese Adrian(n.68 ATP) in 2 ore e 17 minuti di partita. Per il nostro portacolori si tratta del quinto ko negli ultimi sei match affrontati. Un inun po’ condizionato dal vento, ma in cui si sono viste tutte le problematiche del giocatore italiano, soprattutto dal punto di vista mentale, nella gestione dello scambio. Sarà quindi il transalpino ad affrontare nel terzo turno Jannik, uscito vittorioso nell’altra sfida Italia-Francia che l’ha visto opposto a Richard ...

... riesce ad invertire il trend negativo delle ultime giornate per l'Italia del tennis aWells.sullo Stadium 5 sarà impegnato con l'altro veterano del tennis francese Adrian Mannarino (n.68).La concretezza di Jannik non lascia scampo a Richard, che strappa applausi con qualche lampo di classe ma non si rende mai realmente pericoloso ( daWells, il nostro inviato ) [11]J. Sinner b. R. Gasquet 6 - 3 7 - 6(2) 'L'equilibrio tra aggressività e controllo è la cosa più importante ', dice Jannik Sinner nell'intervista in campo subito ...Wells, il programma di oggi Sky Sport Tennis non prima delle 23.40: MANNARINO (Fra) - MUSETTI (Ita) (Boschetto - Pescosolido) non prima delle 3: MC DONALD (Usa) - RUNE (Dan) (Lupi - Reggi) ...

