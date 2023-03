ATP Indian Wells 2023, Jannik Sinner e i precedenti favorevoli con Mannarino. Ma l’ultima sfida fu complicata (Di domenica 12 marzo 2023) Ancora Francia sulla strada di Jannik Sinner nel Masters1000 di Indian Wells. Dopo aver battuto Richard Gasquet al debutto, il ragazzo di Sesto Pusteria si troverà di fronte Adrian Mannarino, che gli ha negato il derby a tinte azzurre con Lorenzo Musetti grazie al suo gioco pulito e senza troppi fronzoli. Sarà la terza volta che i due si affronteranno nel circuito maggiore. La prima volta evoca un ricordo dolcissimo nella mente di Jannik: dobbiamo tornare indietro fino al torneo di Sofia 2020 e, battendo il transalpino con il punteggio di 6-3 7-5, guadagnò la prima finale della sua giovanissima carriera, poi finalizzata con il successo all’ultimo atto su Vasek Pospisil. La seconda occasione fu invece una partita assai più complessa da affrontare. Parliamo del debutto nel 1000 di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Ancora Francia sulla strada dinel Masters1000 di. Dopo aver battuto Richard Gasquet al debutto, il ragazzo di Sesto Pusteria si troverà di fronte Adrian, che gli ha negato il derby a tinte azzurre con Lorenzo Musetti grazie al suo gioco pulito e senza troppi fronzoli. Sarà la terza volta che i due si affronteranno nel circuito maggiore. La prima volta evoca un ricordo dolcissimo nella mente di: dobbiamo tornare indietro fino al torneo di Sofia 2020 e, battendo il transalpino con il punteggio di 6-3 7-5, guadagnò la prima finale della sua giovanissima carriera, poi finalizzata con il successo all’ultimo atto su Vasek Pospisil. La seconda occasione fu invece una partita assai più complessa da affrontare. Parliamo del debutto nel 1000 di ...

