Atletico Madrid, Witsel contro Simeone, il padre del giocatore «A breve un incontro» (Di domenica 12 marzo 2023) Witsel contrariato dal suo scarso impiego nell’Atletico Madrid, le parole del padre: «ha chiesto un confronto a Simeone, nel quale ha espresso la propria insoddisfazione» Axel Witsel, centrocampista dell’Atletico Madrid, non è contento del minutaggio di questa stagione con i colchoneros. Intervistato da RTBF, il padre del calciatore ha così parlato. «Quando ha firmato per l’Atlético, Axel contava di diventare titolare. All’inizio della stagione lo era, e ha ricevuto anche molti elogi. Non ha vissuto bene le esclusioni dell’ultimo periodo: ha anche chiesto un confronto a Simeone, nel quale ha espresso la propria insoddisfazione. Ovviamente senza arrabbiarsi: vediamo se darà i suoi frutti». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023)contrariato dal suo scarso impiego nell’, le parole del: «ha chiesto un confronto a, nel quale ha espresso la propria insoddisfazione» Axel, centrocampista dell’, non è contento del minutaggio di questa stagione con i colchoneros. Intervistato da RTBF, ildel calciatore ha così parlato. «Quando ha firmato per l’Atlético, Axel contava di diventare titolare. All’inizio della stagione lo era, e ha ricevuto anche molti elogi. Non ha vissuto bene le esclusioni dell’ultimo periodo: ha anche chiesto un confronto a, nel quale ha espresso la propria insoddisfazione. Ovviamente senza arrabbiarsi: vediamo se darà i suoi frutti». L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #TottenhamMilan Lungi da me proseguire la stucchevole narrativa sul suo passato da corriere a domicilio e fattorino… - CalcioNews24 : Atletico Madrid, Witsel contro Simeone, il padre del giocatore «A breve un incontro» - Roberth0440 : RT @chiccochiesa: 4 anni fa una delle partite più belle per noi tifosi della Juve, la notte del re ???? JUVENTUS-ATLETICO MADRID 3-0 CHE NO… - Luxgraph : Pronostico Girona-Atletico Madrid, padroni di casa abbonati all'esito Goal - Bb7Ale : RT @chiccochiesa: 4 anni fa una delle partite più belle per noi tifosi della Juve, la notte del re ???? JUVENTUS-ATLETICO MADRID 3-0 CHE NO… -