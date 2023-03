Atletica, Sara Fantini vince in Coppa Europa: Italia seconda tra le donne. Zane Weir non decolla, Osakue 4a (Di domenica 12 marzo 2023) A Leiria (Portogallo) è andata in scena la Coppa Europa di lanci. L’Italia ha chiuso al quinto posto nell’evento riservato agli uomini con 4.317 punti. A trionfare è stata la Spagna (4.318) davanti al Portogallo (4.269) e alla Francia (4.162). Zane Weir è tornato in pedana dopo il trionfo di dieci giorni fa agli Europei Indoor, quando ha sfondato il muro dei 22 metri per la prima volta in carriera. Il pesista era probabilmente un po’ scarico dopo l’apoteosi di Istanbul e ha chiuso al terzo posto con un lancio da 20.98 metri confezionato in apertura, venendo così precedendo dall’ucraino Roman Kokoshko (21.52) e dal lussemburghese Bob Bertemes (21.21). Leonardo Fabbri settimo con 20.35 dopo i sei nulli della rassegna continentale. Simone Comini si è invece fermato al dodicesimo posto nel tiro del ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) A Leiria (Portogallo) è andata in scena ladi lanci. L’ha chiuso al quinto posto nell’evento riservato agli uomini con 4.317 punti. A trionfare è stata la Spagna (4.318) davanti al Portogallo (4.269) e alla Francia (4.162).è tornato in pedana dopo il trionfo di dieci giorni fa agli Europei Indoor, quando ha sfondato il muro dei 22 metri per la prima volta in carriera. Il pesista era probabilmente un po’ scarico dopo l’apoteosi di Istanbul e ha chiuso al terzo posto con un lancio da 20.98 metri confezionato in apertura, venendo così precedendo dall’ucraino Roman Kokoshko (21.52) e dal lussemburghese Bob Bertemes (21.21). Leonardo Fabbri settimo con 20.35 dopo i sei nulli della rassegna continentale. Simone Comini si è invece fermato al dodicesimo posto nel tiro del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matra : @MauroV1968 Adesso iniziano a pesare davvero le rose e la preparazione atletica. Con tutte le squadre impegnate tra… - ros_angelros : #Freiburg Contro l'Hoffenheim, ultima in classifica e in dieci nel finale della gara, il Friburgo con gran fatica… - affittozorro : @ReciLadiva Se naturale perche atletica, la tartaruga nelle donne sarà poco femminile ma un senso estetico e pure b… - ABDULKA53345387 : RT @atleticaitalia: ???? L’annuncio di Gianmarco Tamberi: “Ho scelto Giulio Ciotti come guida tecnica”. Il campione olimpico dell'alto sarà a… - Diego23864148 : @bibierre Ma non c'è mai stato, non c'è e non ci sarà mai un problema di preparazione atletica. Ora ricomincia una… -