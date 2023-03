Atletica, Nadia Battocletti domina la Festa del Cross. Marco Fontana Granotto vince a sorpresa, assegnati i tricolori (Di domenica 12 marzo 2023) A Gubbio (in provincia di Perugia) è andata in scena la Festa del Cross, la kermesse che ha assegnato i titoli italiani di corsa campestre, ultimo appuntamento della lunga stagione invernale di Atletica leggera. Il percorso disegnato intorno allo splendido Teatro Romano, senza pendenze eccessive e con molteplici cambi di direzione, si è rivelato decisamente probante e ha regalato grande spettacolo. Grande sorpresa sul fronte maschile (10 km) dove ha vinto l’inatteso Marco Fontana Granotto. Il 22enne versonese ha chiuso con il tempo di 30:35, togliendosi la soddisfazione di battere Pasquale Selvarolo (30:54) e Osama Zoghlami (31:05), entrambi nella squadra capace di vincere l’argento agli ultimi Europei di Cross. Quarto posto per il ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) A Gubbio (in provincia di Perugia) è andata in scena ladel, la kermesse che ha assegnato i titoli italiani di corsa campestre, ultimo appuntamento della lunga stagione invernale dileggera. Il percorso disegnato intorno allo splendido Teatro Romano, senza pendenze eccessive e con molteplici cambi di direzione, si è rivelato decisamente probante e ha regalato grande spettacolo. Grandesul fronte maschile (10 km) dove ha vinto l’inatteso. Il 22enne versonese ha chiuso con il tempo di 30:35, togliendosi la soddisfazione di battere Pasquale Selvarolo (30:54) e Osama Zoghlami (31:05), entrambi nella squadra capace dire l’argento agli ultimi Europei di. Quarto posto per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Atletica, Nadia Battocletti domina la Festa del Cross. Marco Fontana Granotto vince a sorpresa, assegnati i tricolo… - infoitsport : Atletica, Europei Indoor 2023: Nadia Battocletti è quarta nei 3000 metri - TV7Benevento : Atletica: Europei indoor, Battocletti quarta nei 3000 metri - - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Il suo miglior tempo stagionale non è bastato a Nadia Battocletti per conquistare una medaglia sui 3000 metri agli euro… - TgrRaiTrentino : Il suo miglior tempo stagionale non è bastato a Nadia Battocletti per conquistare una medaglia sui 3000 metri agli… -