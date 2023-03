(Di domenica 12 marzo 2023) L’Italia brilla nelladi, disputata nella città portoghese di. Nelo dell’azzurraconquista il successo realizzando un ottimo 73,26 al primo tentativo, battendo la romena Bianca Ghelber, campionessa europea in carica, alle sue spalle con 71,52. L’atleta emiliana, dunque, conferma la propria crescita in questa stagione a due settimane dal 72,51 ottenuto nella rassegna tricolore a Rieti e si porta in testa alle liste Mondiali del, davanti proprio alla romena Ghelber che era al comando con 73,09. Ma per la primatista italiana (75,77 a Madrid l’anno scorso) è la miglior misura invernale in carriera, oltre il 72,61 della passata stagione. In gara riesce a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Atletica, Coppa Europa lanci 2023: Sara #Fantini trionfa a #Leiria nel martello con un 73,26 - moliseweb : #Atletica, Coppa e Maniaci vincono la 'Half marathon provincia di Isernia – città di Venafro' - asluigi46 : RT @atleticaitalia: ?? ???????????????? ?????? ??????! Sabato e domenica la Coppa Europa di lanci a Leiria (Portogallo) ???? FORZA AZZURRI! @EuroAthletics… - atleticaitalia : ?? ???????????????? ?????? ??????! Sabato e domenica la Coppa Europa di lanci a Leiria (Portogallo) ???? FORZA AZZURRI!… - FoggiaCittaAper : Coppa Europa dei Lanci di Atletica Leggera, il capo delegazione dell'Italia sarà il foggiano Domenico Di Molfetta… -

... arrivando allo skeleton per puro caso dopo aver praticatoper tanti anni. Con la vittoria di tre tappe diEuropa per lui si sono aperte le porte delladel Mondo , vetrina che lo ...Con Cantù e Vanoli impegnate in, Forlì che presto dovrà affrontarle entrambe due volte, sarà ... ma facendo lavoro individuale, pesi ee solo dopo anche allenamenti di squadra. Stiamo ...- Cresce l'attesa in casa del GP Parco Alpi Apuane per l'impegno di domenica prossima nella ... Il team garfagnino dopo l'argento a Trieste nel 2022, che ha permesso l'accesso alladei ...

Atletica, Sara Fantini vince in Coppa Europa: Italia seconda tra le donne. Zane Weir non decolla, Osakue 4a OA Sport

A Leiria (Portogallo) è andata in scena la Coppa Europa di lanci. L’Italia ha chiuso al quinto posto nell’evento riservato agli uomini con 4.317 punti. A trionfare è stata la Spagna (4.318) davanti al ...Il centrale è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e crescono le chances di rivederlo in campo per la decisiva sfida di Champions in Portogallo ...