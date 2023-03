Atletica, Battocletti domina la Festa del Cross: “Trentesimo titolo italiano” (Di domenica 12 marzo 2023) Nadia Battocletti fa suo il Trentesimo titolo italiano (tra giovanili e assoluti) in carriera alla Festa del Cross di Gubbio. L’azzurra ha dominato la prova femminile degli 8 km (crono 27:09). Staccate, alle sue spalle, Elisa Palmero (Esercito) con 28:09, terza è invece Valentina Gemetto (Dk Runners Milano) con 28:21. A seguire Nicole Reina (Cus Pro Patria MIlano, quarta 28:28), Federica Zanne (Esercito, quinta 28:50), Giovanna Selva (Carabinieri, sesta 29:01). Tra gli uomini, la sorpresa tricolore è Marco Fontana Granotto, 22enne veronese capace di battere in rimonta tutti gli altri azzurri più quotati e di conquistare il suo primo successo assoluto (10 km, 30:35), nella gara che per la classifica dei Campionati di società vede il primo posto del burundese Egide ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Nadiafa suo il(tra giovanili e assoluti) in carriera alladeldi Gubbio. L’azzurra hato la prova femminile degli 8 km (crono 27:09). Staccate, alle sue spalle, Elisa Palmero (Esercito) con 28:09, terza è invece Valentina Gemetto (Dk Runners Milano) con 28:21. A seguire Nicole Reina (Cus Pro Patria MIlano, quarta 28:28), Federica Zanne (Esercito, quinta 28:50), Giovanna Selva (Carabinieri, sesta 29:01). Tra gli uomini, la sorpresa tricolore è Marco Fontana Granotto, 22enne veronese capace di battere in rimonta tutti gli altri azzurri più quotati e di conquistare il suo primo successo assoluto (10 km, 30:35), nella gara che per la classifica dei Campionati di società vede il primo posto del burundese Egide ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alpinoalmare : RT @atleticaitalia: ?????????? ???? ?? ???????? ?? Trentesimo titolo italiano in carriera per Nadia Battocletti, assolo a Gubbio nella prova di 8 km! L… - apeindiana : RT @atleticaitalia: ?????????? ???? ?? ???????? ?? Trentesimo titolo italiano in carriera per Nadia Battocletti, assolo a Gubbio nella prova di 8 km! L… - Ghigo_07 : RT @atleticaitalia: ?????????? ???? ?? ???????? ?? Trentesimo titolo italiano in carriera per Nadia Battocletti, assolo a Gubbio nella prova di 8 km! L… - atleticaitalia : ?????????? ???? ?? ???????? ?? Trentesimo titolo italiano in carriera per Nadia Battocletti, assolo a Gubbio nella prova di 8 k… - OA_Sport : Atletica, Nadia Battocletti domina la Festa del Cross. Marco Fontana Granotto vince a sorpresa, assegnati i tricolo… -