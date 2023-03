Atalanta, ripartire da Zapata per rompere il digiuno bomber (Di domenica 12 marzo 2023) “Non è vero che non c’è niente da perdere”, ci diceva l’altro giorno Magoni e anche Gasperini era d’accordo, alla vigilia di Napoli-Atalanta. Sono un po’ quelle frasi fatte (non c’è niente da perdere), che a volte servono per crearsi un alibi in caso di sconfitta. Qui il risultato non si discute, il 2-0 del Napoli vale un po’ come il 2-0 del Milan di appena quindici giorni prima, se guardiamo alla prevalenza dell’avversario e alla sua forza tecnica e fisica. Certo poi allora ci ha messo la sua parte la sfortuna (vedi l’autogol di Musso) e si pensava veramente che ci potesse essere più equilibrio, mentre contro la capolista c’è stato poco da fare: si è sperato per un’ora, finchè la partita è rimasta sullo zero a zero, ma appena uno dei campioni partenopei ha fatto l’acuto, cioè Kvara, non c’è stato più modo di rimediare. Chiaro che se prendi due gol a San Siro e due a ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 marzo 2023) “Non è vero che non c’è niente da perdere”, ci diceva l’altro giorno Magoni e anche Gasperini era d’accordo, alla vigilia di Napoli-. Sono un po’ quelle frasi fatte (non c’è niente da perdere), che a volte servono per crearsi un alibi in caso di sconfitta. Qui il risultato non si discute, il 2-0 del Napoli vale un po’ come il 2-0 del Milan di appena quindici giorni prima, se guardiamo alla prevalenza dell’avversario e alla sua forza tecnica e fisica. Certo poi allora ci ha messo la sua parte la sfortuna (vedi l’autogol di Musso) e si pensava veramente che ci potesse essere più equilibrio, mentre contro la capolista c’è stato poco da fare: si è sperato per un’ora, finchè la partita è rimasta sullo zero a zero, ma appena uno dei campioni partenopei ha fatto l’acuto, cioè Kvara, non c’è stato più modo di rimediare. Chiaro che se prendi due gol a San Siro e due a ...

