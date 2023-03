Atalanta | Gasperini | “Possiamo finire bene il campionato”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... montaonair : Sono un estimatore del #Gasperini anno scorso ho litigato con molti per averlo sempre difeso, l'ho criticato due vo… - PianetaMilan : .@Atalanta_BC, #Gasperini: 'Possiamo finire bene il campionato' - #NapoliAtalanta #AtalantaBC #Atalanta - UBrignone : RT @DAZN_IT: #Atalanta, il rammarico di #Gasperini: 'Pregustavamo la possibilità di fare risultato'. #DAZN - RonchiEnnio : Gasperini guarda avanti: «Tenuto bene il campo, Zapata ha dato segnali importanti» - Prima Bergamo - infoitsport : Napoli-Atalanta 2-0, pagelle / Spalletti ha costretto Sarri e Gasperini a fare i catenacciari -

Nell'il grande assente è Koopmeiners, ma quanto menopuò consolarsi con il ritorno in campo di Zapata dall'inizio. Nel primo tempo il match si dimostra equilibrato con un'...... gli azzurri di Spalletti (con Gollini in porta per via di un infortunio al polso di Meret in fase di riscaldamento) rifilano un secco 2 - 0 all'di. Decidono la contesa del ...Non è stata l'arrembante dei vecchi tempi. Il piano strategico diè innanzi tutto quello di ' chiudere ' il Napoli. Arretra gli esterni di centrocampo, Ruggeri in marcatura su ...

Atalanta lascia hotel, insulti per Gasperini che reagisce così | VIDEO CalcioNapoli24

Zappacosta-Zapata, il duo degli errori di gran lunga più diffusi nei tentativi dei giornali di azzeccare la formazione di turno Un paio d’errori di prammatica, allorché si tenta di entrare in testa a ...Il difensore nazionale albanese sostituito a fine primo tempo da Demiral dopo aver chiesto il cambio: secondo stop stagionale La volta scorsa era stata colpa del contrasto piede contro piede col milan ...