Assemblea Pd, tutti gli attacchi di Schlein al governo dal fisco ai migranti: “A Cutro abbiamo toccato con mano la sua inumanità” (Di domenica 12 marzo 2023) Ha promesso “un’opposizione netta e rigorosa“, sottolineando però che “a ogni critica corrisponderà una proposta”. Perché “se loro hanno vinto facendo la destra a noi tocca fare la sinistra e la sinistra non può che essere ecologista, femminista e di governo. Questa è la mia storia, questa è la nostra storia”. Nel suo primo discorso ufficiale da segretaria Pd alla Assemblea nazionale del partito, Elly Schlein ha più volte attaccato il governo Meloni, promettendo battaglia su diversi temi che vanno dal fisco ai migranti. A destra, ha detto, “sono deboli con i forti e forti con i deboli, non hanno il coraggio di dire ai loro alleati in Europa, come Orban, che non si può volere i benefici dell’Ue se non se ne condividono le responsabilità. Vorrei sentirlo dire a Giorgia Meloni. Vorrei che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Ha promesso “un’opposizione netta e rigorosa“, sottolineando però che “a ogni critica corrisponderà una proposta”. Perché “se loro hanno vinto facendo la destra a noi tocca fare la sinistra e la sinistra non può che essere ecologista, femminista e di. Questa è la mia storia, questa è la nostra storia”. Nel suo primo discorso ufficiale da segretaria Pd allanazionale del partito, Ellyha più volte attaccato ilMeloni, promettendo battaglia su diversi temi che vanno dalai. A destra, ha detto, “sono deboli con i forti e forti con i deboli, non hanno il coraggio di dire ai loro alleati in Europa, come Orban, che non si può volere i benefici dell’Ue se non se ne condividono le responsabilità. Vorrei sentirlo dire a Giorgia Meloni. Vorrei che ...

