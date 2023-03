Assemblea Pd, Schlein: “Stop a capibastone e cacicchi vari. Non facciamoci silenziare dalle nostre differenze” (Di domenica 12 marzo 2023) “È importante il pluralismo, ma senza perdere la nostra identità. Non ci serve una resa dei conti, dobbiamo mettere a valore le nostre differenze senza da questi farsi silenziare”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in un passaggio del suo primo intervento da leader del partito all’Assemblea nazionale dem a Roma. “Lo sapremo fare nella misura in cui noi saremo stare uniti. Anche dentro di noi abbiamo dei mali da estirpare: non vogliamo più vedere stranezze nei tesseramenti, non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari. È una sfida che dobbiamo affrontare insieme, perché ne va della credibilità del Pd, e su questo non sono disposta a cedere di un millimetro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) “È importante il pluralismo, ma senza perdere la nostra identità. Non ci serve una resa dei conti, dobbiamo mettere a valore lesenza da questi farsi”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellyin un passaggio del suo primo intervento da leader del partito all’nazionale dem a Roma. “Lo sapremo fare nella misura in cui noi saremo stare uniti. Anche dentro di noi abbiamo dei mali da estirpare: non vogliamo più vedere stranezze nei tesseramenti, non vogliamo più vedere. È una sfida che dobbiamo affrontare insieme, perché ne va della credibilità del Pd, e su questo non sono disposta a cedere di un millimetro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

