Assemblea PD | la votazione e la proclamazione di Bonaccini come Presidente del partito

Roma, 12 marzo 2023 Le immagini dellae della proclamazione di Bonaccini come nuovo Presidente all'Nazionale tenutasi presso il centro congressi "La Nuvola", a RomaAll'ordine del giorno dell'annuale dei Delegati, anche la presentazione del bilancio di previsione per l'anno sociale 2023 con relativa. Dalle 11 circa, autorità civili e militari ...E' l'esito dellain, in corso a Roma. Il sì è arrivato all'unanimità. Pd, Schlein: 'Stiamo arrivando, e' nuova primavera'

Schlein si prende il Pd: 'Estirpiamo cacicchi e capibastone'. Bonaccini presidente Agenzia ANSA

Con un solo voto contrario e due astenuti, Stefano Bonaccini è stato nominato presidente del Partito Democratico. Al centro congressi La Nuvola di Roma si è riunita oggi l’assemblea dei dem, che ha ...L'assemblea nazionale si è tenuta a Roma. La nuova segretaria: "Dobbiamo vestire questo nuovo Pd di slancio e curiosità", il neo presidente Bonaccini: "Questo è il tempo di unire ...