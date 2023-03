Assemblea Nazionale del Pd: inizia l’era Schelin, la vincitrice delle primarie proclamata segretaria | DIRETTA LIVE (Di domenica 12 marzo 2023) Assemblea Nazionale del Pd: inizia l’era Schelin DIRETTA LIVE Oggi, domenica 12 marzo 2023, inizia ufficialmente l’era Schlein: all’Auditorium del Centro Congressi “La Nuvola”, a Roma, infatti, è in programma l’Assemblea Nazionale del Pd, che ha ratificato la nomina a segretaria di Elly Schlein e quella di Stefano Bonaccini come presidente. Tra i nodi da sciogliere, l’indicazione per i capigruppo di Camera e Senato e la composizione della nuova segreteria del partito. Di seguito la DIRETTA LIVE dell’Assemblea Nazionale del Pd in programma oggi, domenica 12 marzo 2023, a Roma. Assemblea ... Leggi su tpi (Di domenica 12 marzo 2023)del Pd:Oggi, domenica 12 marzo 2023,ufficialmenteSchlein: all’Auditorium del Centro Congressi “La Nuvola”, a Roma, infatti, è in programma l’del Pd, che ha ratificato la nomina adi Elly Schlein e quella di Stefano Bonaccini come presidente. Tra i nodi da sciogliere, l’indicazione per i capigruppo di Camera e Senato e la composizione della nuova segreteria del partito. Di seguito ladell’del Pd in programma oggi, domenica 12 marzo 2023, a Roma....

