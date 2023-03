Aspettando gli Oscar 2023: la storia dell'abito che Grace Kelly riciclò per il red carpet del 1955 (Di domenica 12 marzo 2023) Il prezzo della sola seta rese il vestito dell'attrice americana uno dei più costosi nella storia degli Academy Awards del tempo. E lei, con furbizia e lungimiranza, pensò bene di indossarlo più di una volta. Riciclando il look proprio sul tappeto stellato degli Oscar Leggi su vanityfair (Di domenica 12 marzo 2023) Il prezzoa sola seta rese il vestito'attrice americana uno dei più costosi nelladegli Academy Awards del tempo. E lei, con furbizia e lungimiranza, pensò bene di indossarlo più di una volta. Riciclando il look proprio sul tappeto stellato degli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giammarcosicuro : Ascoltate e guardate Ivan. È di #bakhmut ed è stato ferito alla testa durante un bombardamento russo. Eppure, qua… - soccorsa_de : RT @SFra87: Oh my god… lei sta aspettando lui! Non se ne frega delle urla… gli strappano un sorriso ma lei vuole sentire lui e si è piazzat… - SilviaBorelli3 : RT @SFra87: Oh my god… lei sta aspettando lui! Non se ne frega delle urla… gli strappano un sorriso ma lei vuole sentire lui e si è piazzat… - Paola222006421 : RT @Cortez1958: @HoaraBorselli Scusa, ma, vi siete messi d'accordo per pappagallare sta fregnaccia? Gli italiani sono nella ?? e non capisco… - cmf_im : RT @SFra87: Oh my god… lei sta aspettando lui! Non se ne frega delle urla… gli strappano un sorriso ma lei vuole sentire lui e si è piazzat… -