Ascolti TV | Sabato 11 marzo 2023 C’è Posta per Te chiude al 29% 4 | 38 mln | la finale di The Voice Kids 22 7% 3 | 51 mln

(Di domenica 12 marzo 2023) Gerry Scotti e Maria De Filippi - C'èper Te (foto US Fascino) Nella serata di ieri,11, su Rai1 ladi The(ha vinto Melissa Agliottone), in onda dalle 21:31 alle 00:34, ha conquistato 3.510.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di C’èper Te, dalle 21:26 alle 00:45, ha raccolto 4.388.000 spettatori con uno share del 29%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 953.000 spettatori (5.1%) e F.B.I. International 771.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Rex – Un cucciolo a palazzo ha intrattenuto 549.000 spettatori (3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 969.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones totalizza un a.m. di 517.000 spettatori ...

Il programma di Maria De Filippi termina la sua stagione, daprossimo la conduttrice torna ... come dimostrano gli ottimidel programma. La scorsa settimana C'è posta per te ha ...Tutto pronto per l'ultimo appuntamento di C'è posta per te di Maria De Filippi , il people show campione d'delsera di Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del gran finale di11 marzo 2023. C'è posta per te, gli ospiti di stasera:11 marzo 202311 ...La seconda puntata di The Voice Kids bisserà il successo della prima Glidiscorso Chissà se con la finale questa sera Antonella Clerici riuscirà a bissare il successo d'...

Ascolti tv sabato 11 marzo: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Sapiens TPI

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 11 marzo 2023 Su Rai 1 è andata in onda The Voice Kids. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 Sapiens. Su Rete 4 La preda perfetta.