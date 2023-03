ASCOLTI TV 11 MARZO 2023 | CHIUDONO THE VOICE KIDS 22 | 7% E C’È POSTA PER TE 29% | SAPIENS 6% | VERISSIMO FEAT TERRA AMARA 25 | 1%+25 | 8% | ITALIA SÌ 13%+17 | 6% | TVTALK 9 | 2% | IL TG5 22 | 3% AGGUANTA IL TG1 23 | 8%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #TheVoiceKids Vs #CePostaperTe: ecco chi ha vinto l’ultima sfida di ascolti Tutti i dati auditel della serata di s… - fabiofabbretti : #CèPostaPerTe chiude al 29% (4,38 mln), la finale di #TheVoiceKidsIt 22.7% (3,51 mln) - tvblogit : Ascolti tv sabato 11 marzo 2023: ultima di C’è Posta per te, Finale di The Voice Kids - Razer8s : RT @MileyCyrusITA: .@MileyCyrus ha raggiunto un nuovo picco di ascolti giornalieri su @Spotify ieri, 10 marzo, con 38,2 milioni di stream d… - MileyCyrusITA : RT @MileyCyrusITA: .@MileyCyrus ha raggiunto un nuovo picco di ascolti giornalieri su @Spotify ieri, 10 marzo, con 38,2 milioni di stream d… -

Com'è avvenuto sabato scorso, anche ieri sera, 11, la sfida inha visto schierati su Rai1 The Voice Kids e su Canale5 C'è posta per te, in onda rispettivamente con la seconda puntata nonché finale della prima edizione e con l'ultima ...E' ancora C'è posta per te a vincere la prima serata del sabato: ecco i dati dell'11...tv di sabato 112023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " The Voice Kids " contro " C'è posta per te ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, sabato 11...

Ascolti TV | Venerdì 10 marzo 2023. L’esordio di Benedetta Primavera deve accontentarsi di 2,94 milioni (18.6% DavideMaggio.it

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 11 marzo 2023 ...Sabato 11 marzo è stata una serata all’insegna delle ultime puntate. Su Rai 1 è andata in onda la finale del programma The Voice Kids, mentre su Canale 5 la puntata conclusiva di questa edizione di C’ ...