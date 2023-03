Arrogante | vieni qui | Ilary Blasi | il gesto a sorpresa che umilia Totti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 marzo 2023) Alex Nuccetelli storico amico di Francescoadesso sbotta contro. La conduttrice ha voluto rendere pubblica la sua relazione con Bastian pubblicando sui social una caterva di foto che hanno definitivamente chiuso qualunque speranza di una riconciliazione con Francesco. E la stessacon il suo Bastian si è presentata in un noto ristorante in cui Nuccetelli è direttore artistico di sala. E quindi lo stesso amico diha affermato: "Prima mi denuncia poi viene nel mio locale", riferendosi proprio a. E ancora: "In questoci trovo un po' di arroganza". Questa frase forse è la più pesante e incisiva di Nuccetelli. Infatti secondo Nuccetelli la scelta di quel locale per mostrarsi in ...