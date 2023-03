Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettaDelSud : ?? Elly #Schlein: «Chi aveva scommesso sulla fine del #Pd ha perso. Siamo ancora qui, più forti e uniti, e stiamo ar… - StefanoDeloren1 : RT @Axen0s: La capacità di supercazzolare di Elly Schlein è ormai leggendaria. Lugia Annunziada le chiede se conosce il sud (visto che lei… - pary1977 : RT @Axen0s: La capacità di supercazzolare di Elly Schlein è ormai leggendaria. Lugia Annunziada le chiede se conosce il sud (visto che lei… - nilbaio : RT @Favollo2: @HoaraBorselli @Libero_official Quella di Marinella è una canzone che tratta di una ragazza CALABRESE morta annegata in un fi… - sanandrea1968 : RT @Favollo2: @HoaraBorselli @Libero_official Quella di Marinella è una canzone che tratta di una ragazza CALABRESE morta annegata in un fi… -

E' 'unita'' la parola che ricorre di piu' durante l'ora e un quarto di intervento diSchlein all'assemblea Pd. Il primo discorso ufficiale da segretaria rivela bene quanto la neo - ...che le...La prima della segretariaSchlein conta sull'immagine avveniristica del Centro congressi ... Mentre l'assemblea sta finendo,la notizia di un altro naufragio. "Una vergogna", dice Schlein. ...... che diventa la nostra debolezza quando diventa solo gestione del potere, maè partita in modo ... si scusa ed evita le domande, mentre Lorenzo Guerini , a capo di ' Base Riformista 'alla ...

Arriva il Pd di Elly Schlein: "Basta cacicchi e capibastone" Gazzetta del Sud

Ancora tutti in piedi, sollecitati da Elly Schlein, nel ricordo di David Sassoli che "ci ... leggendo la notizia che le arriva proprio in quei minuti: "E' una vergogna per l'Italia e l'Europa"."Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una nuova primavera". L'esordio da segretaria proclamata. arriva ...