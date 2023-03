Arnautovic imbufalito per l'esclusione. Thiago Motta: 'Gioca chi merita' (Di domenica 12 marzo 2023) Thiago Motta gli ha preferito Barrow contro la Lazio. E lui, Marko Arnautovic, non l'ha presa affatto bene. Secondo quanto riferito dalle emittenti tv, il centravanti austriaco avrebbe sfogato la sua ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 marzo 2023)gli ha preferito Barrow contro la Lazio. E lui, Marko, non l'ha presa affatto bene. Secondo quanto riferito dalle emittenti tv, il centravanti austriaco avrebbe sfogato la sua ...

Arnautovic imbufalito per l'esclusione. Thiago Motta: 'Gioca chi merita' Arnautovic arrabbiato Non ho visto la sua reazione, dovete chiedere a lui. Trova poco spazio perché in questo momento altri meritano di giocare più di lui. Non c'è stata una rivoluzione. Gioca chi ...