Arnautovic furioso per la panca | Saputo sta con Motta | ma nessuna rottura in vista

(Di domenica 12 marzo 2023) Markoha ancora due anni di contratto col Bologna. E, in questo momento, non ha alcuna intenzione di andarsene. Ha calciato una bottiglietta uscendo dalla seconda… panchina di fila ...

solo col lavoro quotidiano - e una forma che non porti ad un'altra ricaduta fisica, visto che l'attaccante austriaco non gioca dal gennaio scorso - Marko potrà riconquistarsi il posto ora si è lamentato con lui per aver usato il gomito nello scontro di gioco, ma per l'arbitro non c'è stato nulla e ha sedato la'accenno di

Dominata la Lazio, legno di Ferguson al 28’: i rossoblù creano tanto, ma non trovano il gol. Arnautovic, in panchina 90’, se ne va furioso ...Il Bologna torna a muovere la classifica. Lo fa senza segnare, 180 minuti a secco, ma tenendo la porta inviolata per il pareggio zero a zero contro la Lazio, al termine di una partita ben giocata nel… ...