Arnautovic escluso | chi merita di giocare adesso?

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 marzo 2023) Il Bologna continua la sua marcia trionfale e non si ferma davanti a nessuno! Dopo aver sbancato San Siro contro l’Inter, ora gli uomini di Thiago Motta fermano anche la Lazio, uscendo dal campo con un pareggio a reti bianche. Una partita intensa e combattuta, dove le due squadre si sono annullate a vicenda, lasciando spettatori e tifosi con la saliva alla bocca. Il punto conquistato dal Bologna porta la squadra emiliana al settimo posto in classifica, a soli -6 dall’Atalanta, e a un solo punto sia dalla Juventus che dall’Udinese. Ma non è solo questo il motivo di gioia per i rossoblù: grazie a questo risultato, infatti, la squadra di Motta impedisce alla Lazio di superare l’Inter in classifica e di staccarsi dalla concorrenza, lasciando il campionato più equilibrato che mai. Il tecnico del Bologna non nasconde la sua soddisfazione per il lavoro della sua squadra, in particolare per ...